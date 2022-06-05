В Ленобласти иномарка сбила пенсионерку

Вчера днем около 14 часов на 84-м километре Приозерского шоссе автомобиль Daewoo Nexia сбил 69-летнюю жительницу Петербурга. Пенсионерка не дошла до пешеходного перехода и пыталась пересечь шоссе в неположенном месте.

После ДТП пострадавшую увезли в приозерскую больницу с травмой головы, ушибами и переломом шейки бедра. В тяжелом состоянии она пролежала до вечера. В 20 часов медики констатировали ее смерть.

За рулем иномарки находился 42-летний житель поселка Саперный, Приозерского района Ленинградской области. В отношении него вынесено определение о возбуждении административного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью.