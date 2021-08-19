В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде

Вчера днем, около 14 часов в поселке Вознесенье, Подпорожского райна Ленинградской области на пересечении Пионерской улице и переулка Водников мужчина на иномарке сбил ребенка.

27-летний петербуржец на автомобиле Skoda Superb при выезде на нерегулируемый перекресток не уступил дорогу приближающемуся справа мопеду «Дельта» под управлением 10-летнего мальчика. В результате ребенок на мопеде с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом левого предплечья, переломом левого бедра, в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦРБ гой областиода Лодейное Поле.