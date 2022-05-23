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Питерец.ру » Происшествия » В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар

В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар

0
52
Опубликовал: Anton78
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Переломанного ребенка увезли в больницу после ДТП на границе Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области

Вчера около 11 часов 30 минут на Волхонском шоссе в промзоне Горелово 17-летний подросток на мотоцикле "Урал" врезался в нежилое здание. С травмами головы и несколькими переломами подросток доставле в детскую больницу в Санкт-Петербурге. Состояние пострадавшего врачи оценивают как среднее.

Установлено, что мальчик проживает в одном из соседних садоводств в Ломоносовском районе, а учится в 11 классе одной из школ Красносельского района Петербурга. За нарушение ПДД он ранее не привлекался.

Обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
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