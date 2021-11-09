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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти сосед по палате оставил пенсионера без 7 тысяч рублей

В Ленобласти сосед по палате оставил пенсионера без 7 тысяч рублей

0
97
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Пенсионер из Коммунара дал на время мобильник соседу по палате, а тот опустошил его счёт в Сбере

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской обалсти обратился 73-летний пациент местной районной больницы из города Коммунар. Ему на мобильный телефон пришло SMS-сообщение о том, что с его банковской карты Сбера списались семь тысяч рублей.

Пенсионер позвонил на горячую линию Сбера. Служба поддержки проверила проведение операции и сообщила мужчине, что деньги с его карточки снимали два раза четыре дня назад. Пенсионер вспомнил, что в тот день он передавал свой мобильный телефон 29-летнему соседу по палате из деревни Большие Колпаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража в крупном размере".

Источник: 47News
Все по теме: Гатчинский район кража пенсионеры Ленобласть
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