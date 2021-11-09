В Ленобласти сосед по палате оставил пенсионера без 7 тысяч рублей

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской обалсти обратился 73-летний пациент местной районной больницы из города Коммунар. Ему на мобильный телефон пришло SMS-сообщение о том, что с его банковской карты Сбера списались семь тысяч рублей.

Пенсионер позвонил на горячую линию Сбера. Служба поддержки проверила проведение операции и сообщила мужчине, что деньги с его карточки снимали два раза четыре дня назад. Пенсионер вспомнил, что в тот день он передавал свой мобильный телефон 29-летнему соседу по палате из деревни Большие Колпаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража в крупном размере".