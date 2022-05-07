В Ленобласти подожгли Забытый автомобиль

Вчера утром поступило сообщение о горящем малотоннажном грузовике "Соболь" на улице Школьной в деревне Новое Девяткино, Всеволожского района Ленинградской области. У автомашины горело одно из задних колес. От него огонь перекинулся на соседнюю "Ладу Гранта". Пожар удалось потушить.

Автомобиль "Соболь" с номерами Мурманской области более года стоял без движения. У автомашины отсутствовал аккумулятор. У грузовика не только сгорело колесо, но и обгорел кузов. У "Лады Гранты" оплавилась дверь.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога).