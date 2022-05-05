В Ленобласти пенсионер заявил о краже кольца с бриллиантом усопшей супруги

Вчерна вечером около 16 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратился 76-летний пенсионер, проживающий в доме 30 по 4-ой Озерной улице города Выборг. Пожилой мужчина сообщил о том, что 2 мая в больнице скончалась его 74-летняя супруга, которая находилась там с 29 апреля. Когда вдовец пришел в больницу за телом умершей, то обнаружил пропажу с ее пальца золотого кольца с бриллиантом стоимостью 170 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции проводится проверка по сообщению пенсионера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.