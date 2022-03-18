В Горелово иномарка сбила 13-летнюю школьницу

Накануне вечером около 17 часов на первом километре Красносельского шоссе, в поселке Горелово, 33-лентий мужчина управляя автомашиной "Фольксваген Гольф" сбил 13-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадавшая девочка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали травму головы и перелом запястья.

Установлено, что водитель автомашины проживает в городе Тихвин. В этом и прошлом году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.