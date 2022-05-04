По факту ДТП с автомобилем «скорой помощи» в Любани возбуждено уголовное дело

Вчера в 14 часов 04 минуты на 615 км + 500 метров автодороги М-10 в Тосненском районе Лениградской области автомобиль медицинского учреждения «Форд Транзит» под управлением 52-летнего водителя, осуществляя доставку больного в лечебное учреждение (с включенными специальными сигналами), на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 71-летнюю женщину. В результате аварии пешеход скончалась на месте происшествия.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.