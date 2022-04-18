В Петербурге водитель иномарки совершил наезд на 7-летнего мальчика

Накануне днем в 13 часов 43 минуты 33-летний мужчина, управляя автомашиной «Киа Спортейдж», выезжая из бокса автомойки самообслуживания, расположенной на Малой Балканской, совершил наезд на 7-летнего мальчика. Ребенок присел на проезжей части, а его 34-летний отец в это время занимался мойкой своего автомобиля в соседнем боксе.

В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Водитель иномарки задержан на основании статьи 91 УПК РФ.