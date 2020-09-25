В Ленобласти сгорел многоквартирный дом

В поселке Березовик Тихвинского района Ленинградской области сгорел жилой дом под номером 6 по улице Подгаецкого.

Сообщение о пожаре поступило 24 сентября в 18:13. По данным АН «Оперативное прикрытие», двухэтажный дом 1992 года постройки не газифицирован, общая площадь составляет 716 кв.метров.

В результате пожара пострадавших нет, дом сгорел полностью.

Эвакуированы 25 человек, из них 10 несовершеннолетних детей. Пятеро взрослых и двое детей размещены в ДЮЛ «Огонек» на Царицыном озере, остальные находятся у родственников.

Следственный комитет начал проверку по факту возгорания дома.