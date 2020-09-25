В поселке Березовик Тихвинского района Ленинградской области сгорел жилой дом под номером 6 по улице Подгаецкого.
Сообщение о пожаре поступило 24 сентября в 18:13. По данным АН «Оперативное прикрытие», двухэтажный дом 1992 года постройки не газифицирован, общая площадь составляет 716 кв.метров.
В результате пожара пострадавших нет, дом сгорел полностью.
Эвакуированы 25 человек, из них 10 несовершеннолетних детей. Пятеро взрослых и двое детей размещены в ДЮЛ «Огонек» на Царицыном озере, остальные находятся у родственников.
Следственный комитет начал проверку по факту возгорания дома.
В Ленобласти сгорел многоквартирный дом
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Опубликовал: Fedorov
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В поселке Березовик Тихвинского района Ленобласти сгорел дом на 14 квартир
В поселке Березовик Тихвинского района Ленинградской области сгорел жилой дом под номером 6 по улице Подгаецкого.
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