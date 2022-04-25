В Петербурге задержали подозреваемого в краже

В минувший четверг сотрудники уголовного розыска в ходе реализации оперативной информации задержали 27-летнего мужчину, уроженца города Брянска, который подозревается в том, что в период с 20.01.2022 по 26.01.2022, находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, Советский проспект дом 43, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, из ящика для хранения вещей, находящегося в шкафу, похитил ювелирные украшения, принадлежащие его знакомой, на общую сумму 60 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по п.«в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

В ходе следственных действий выяснилось, что задержанный мужчина кроме того, что украл ювелирные украшения у своей знакомой, и неоднократно вводил людей в заблуждение, выдумав историю про то, что его родители умерли и ему необходимы деньги на похороны. Мужчина просил брать займы и кредиты в микрофинансовых организациях, брал эти деньги в долг и не отдавал. Деньги мужчина тратил на свои нужды. Таким образом, от рук злоумышленника пострадало как минимум двое жителей Санкт-Петербурга.

Так же имеется информация, о том, что в городе Брянск имеются 6 материалов проверок по идентичным фактам мошенничества. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.