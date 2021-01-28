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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина украл у возлюбленной ювелирные изделия на 1,5 миллиона рублей

В Петербурге мужчина украл у возлюбленной ювелирные изделия на 1,5 миллиона рублей

0
27
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Петербурге задержан подозреваемый, похитивший украшения своей возлюбленной

Накануне к полицейским Василеостровского района Петербурга с заявлением о крупной краже обратилась 38-летняя жительница Северной столицы. Женщина считает, что её обокрал сожитель.

По словам пострадавшей, в период с сентября 2020 года по 27 января 2021 года 48-летний мужчина, проживавший с ней в одном из домов на Капитанской улице, похитил из трёхкомнатной квартиры ювелирные изделия, принадлежавшие заявительнице.

Впоследствии похищенное имущество злоумышленник намеревался сдать в ломбард. Ущерб, причиненный противоправными действиями, пострадавшая оценила в 1,5 миллиона рублей. Подозреваемого в совершении преступлении задержали и доставили в 37-й отдел полиции. Похищенное успели изъять. По факту особо крупной кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: NewsNW.ru
Все по теме: Васильевский остров кража
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