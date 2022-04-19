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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти посиделки в квартире закончились мордобоем и стрельбой

В Ленобласти посиделки в квартире закончились мордобоем и стрельбой

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Мордобой и стрельба в квартире дома в Сланцевском районе Ленинградской области довели до уголовного дела.

Вчера в третьем часу ночи к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступило сообщение о стрельбе в подъезде дома по улице Жуковского в городе Сланцы.

Прибывшим на  место происшествие нарядом полиции было установлено, что в одной из квартир выпивали трое мужчин и женщина. Один из кавалеров повздорил с дамой и начал с ней драться. В потасовку ввязался еще один собутыльник. Третий решил прекратить безобразие и стал стрелять в одного из агрессоров из пневматического пистолета. Во всяком случае именно так он пояснил полицейским.

В результате, один из компании был доставлен в лечебное учреждение с рваной раной на лице. После оказания помощи его отпустили домой. Стрелявшего задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район телесные повреждения стрельба
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