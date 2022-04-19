В Ленобласти посиделки в квартире закончились мордобоем и стрельбой

Вчера в третьем часу ночи к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступило сообщение о стрельбе в подъезде дома по улице Жуковского в городе Сланцы.

Прибывшим на место происшествие нарядом полиции было установлено, что в одной из квартир выпивали трое мужчин и женщина. Один из кавалеров повздорил с дамой и начал с ней драться. В потасовку ввязался еще один собутыльник. Третий решил прекратить безобразие и стал стрелять в одного из агрессоров из пневматического пистолета. Во всяком случае именно так он пояснил полицейским.

В результате, один из компании был доставлен в лечебное учреждение с рваной раной на лице. После оказания помощи его отпустили домой. Стрелявшего задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).