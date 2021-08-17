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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали насильника

В Петербурге задержали насильника

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Опубликовал: Anton78
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ГУ МВД
В Московском районе Петербурга граждане помогли полиции задержать несостоявшегося насильника

В ночь на минувшую субботу к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от гражданина о том, что ему позвонила 29-летняя знакомая и сообщила, что её пытались изнасиловать и, что в данный момент она уже в безопасности у себя дома в квартире по проспекту Космонавтов.

Прибывшими по указанному адресу сотрудниками установлено, что около часа ночи у дома 20 корпус 6 по проспекту Юрия Гагарина неизвестный, избив руками и ногами указанную девушку, работающую барменом, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, после чего с места скрылся.

14 августа в 11:00 в полицию из городской больницы поступила телефонограмма, что в медучреждение самостоятельно обратилась 29-летняя девушка, у которой диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ссадины и  ушибы.

В тот же день следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Полицией были предприняты все необходимые меры, направленные на поиск и задержание злоумышленника.

Позже, в ночь на 15 августа в полицию поступило сообщение, что у дома 86 по проспекту Космонавтов мужчина пытался изнасиловать женщину. Незамедлительно прибывшим на место нарядом полиции установлено, что по указанному адресу 38-летний безработный гражданин, применив физическую силу, пытался изнасиловать 52-летнюю женщину, работающую в медучреждении неподалеку уборщицей. Эти попытки увидели прохожие граждане и сразу сообщили о происходящем в правоохранительные органы, успев задержать негодяя, и передать незамедлительно прибывшему наряду полиции.

52-летняя потерпевшая с переломом, ушибами и гематомами, в состоянии средней степени тяжести была госпитализировала бригадой скорой помощи.

Установлено, что задержанный причастен и к совершению насильственных действий сексуального характера и в отношении 29-летней женщины-бармена.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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