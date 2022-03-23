В Петербурге пенсионерка лишилась накоплений и квартиры

В период с 10 января по 12 марта 72-летней пенсионерке неизвестные звонили с трех различных номеров и представлялись сотрудниками службы безопасности банка «ВТБ». Злоумышленники утверждали, что какие-то мошенники пытаются снять со счета женщины деньги, и чтобы не допустить списания уговорили перевести их на «безопасный счет».

Пожилая женщина перевела аферистам 4 268 000 рублей. А 10 февраля пожилой женщине вновь позвонил неизвестный и сообщил, что ее квартира находится под угрозой, необходимо ее продать, а денежные средства передать на временное хранение его помощнику. Пенсионерка доверилась голосу в трубке и 12 марта продала свою квартиру на проспекте Наставников, а затем передала неизвестному 8 283 500 рублей.

Общий ущерб составил 12 551 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.