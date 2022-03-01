В Петербурге бывший актер пытался ограбить банк

Накануне днем около 15 часов в офис Сбербанка в доме 102/1 по Гражданскому проспекту вошел мужчина на вид 35 лет, европейской внешности, в синей куртке и синих джинсах. Угрожая пистолетом 56-летней кассирше, разбойник потребовал деньги. Женщина легла на пол, и преступнику ничего не оставалось, как скрыться ни с чем.

Около 21 часа по «горячим следам» у дома 99 по проспекту Просвещения был обнаружен автомобиль «Киа Рио» под управлением 41-летнего неработающего петербуржца.

Мужчину задержали по подозрению в совершении указанного преступления.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

По данным АН «Оперативное прикрытие», задержанный ранее трудился актером в небольшом государственном театре. В 2020 году ушел из искусства и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, но бизнес прогорел.