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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге бывший актер пытался ограбить банк

В Петербурге бывший актер пытался ограбить банк

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Конкретно.ру
Бывший актер пытался ограбить банк в Калининском районе Петербурга

Накануне днем около 15 часов в офис Сбербанка в доме 102/1 по Гражданскому проспекту вошел мужчина на вид 35 лет, европейской внешности, в синей куртке и синих джинсах. Угрожая пистолетом 56-летней кассирше, разбойник потребовал деньги. Женщина легла на пол, и преступнику ничего не оставалось, как скрыться ни с чем.

Около 21 часа по «горячим следам» у дома 99 по проспекту Просвещения был обнаружен автомобиль «Киа Рио» под управлением 41-летнего неработающего петербуржца.

Мужчину задержали по подозрению в совершении указанного преступления.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

По данным АН «Оперативное прикрытие», задержанный ранее трудился актером в небольшом государственном театре. В 2020 году ушел из искусства и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, но бизнес прогорел.

Источник: Конкретно.ру
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