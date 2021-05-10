В центре Петербурга налетчик в маск ограбил наркологическую клинику

Вчера средь бела дня, около 13 часов 35 минут в частную наркологическую клинику «Доктор Сан» на улице Марата вошел неизвестный мужчина в серой шапке, джинсах и черной куртке с черной маской на лице. Злоумышленник стал угрожать 52-летней администратору предметом, похожим пистолетом. Женщина не стала геройствовать иотдала грабителю все деньги, которые находились в кассе, это 16 тысяч рублей, после чего скрылся.

Налетчика задержали по горячим следам этим же вечером около 21 часа 45 минут в Красносельском районе на улице Маршала Казакова. Разбойником оказался 30-летний неработающий местный житель. Подозреваемого доставили в полицейский участок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).