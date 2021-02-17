В Кудрово ограбили банк

Вчера вечером около 18:34 неизвестный преступник в медицинской маске вошел в офис банка в доме 5 по Европейскому проспекту в Кудрово. Налетчик стал угрожать персоналу пистолетом и гранатой и потребовал передать ему деньги. Получив 1 446 400 рублей, 3 345 евро, 2 492 долларов США, разбойник скрылся.

Сумма ущерба 1 934 256 рублей.

В 18:38 была нажата «тревожная» кнопка, полиция приехала через 4 минуты.

Приметы преступника: на вид 40 лет, рост 170-175 см, глаза карие, одет в черную куртку с мехом рыжего цвета, черные штаны, на голове черная шапка с синей эмблемой.

Помещение оборудовано камерами видеонаблюдения, запись изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).