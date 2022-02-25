В Ленобласти таксист домогался до 12-летней девочки

Сегодня к полицейским Всеволожского района Леннградской области обратилась мать 12-летней девочки, которая сообщила стражам порядка о том, что сегодня ночью, около 00 часов 30 минут вызвала машину через приложение «Яндекс такси», чтобы привезти дочь из поселка имени Свердлова в деревню Старая. Девочка приехала в слезах, близкой к истерике.

Во время поездки водитель автомобиля Hyundai Solaris белого цвета начал приставать к девочке. Мигрант интересовался, была ли у нее интимная близость, целовалась ли она, трогал девочку за ноги и живот.

Согласно данным приложения, водителю 24 года, он уроженец Таджикистана. Местонахождение подозреваемого устанавливается.