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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти таксист домогался до 12-летней девочки

В Ленобласти таксист домогался до 12-летней девочки

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Всеволожского района разыскивает таксиста, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней пассажирки.

Сегодня к полицейским Всеволожского района Леннградской области обратилась мать 12-летней девочки, которая сообщила стражам порядка о том, что сегодня ночью, около 00 часов 30 минут вызвала машину через приложение «Яндекс такси», чтобы привезти дочь из поселка имени Свердлова в деревню Старая. Девочка приехала в слезах, близкой к истерике.

Во время поездки водитель автомобиля Hyundai Solaris белого цвета начал приставать к девочке. Мигрант интересовался, была ли у нее интимная близость, целовалась ли она, трогал девочку за ноги и живот.

Согласно данным приложения, водителю 24 года, он уроженец Таджикистана. Местонахождение подозреваемого устанавливается.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мигранты насильник такси
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