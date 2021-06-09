В Ленобласти мужчина в плавках домогался 12-летней девочки

Сегодня утром к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась жительница города Сертолово. Он женщина заявила на неизвестного мужчину, на вид 45-50 лет, который накануне около 19 часов домагался к её 12-летней дочери.

Со слов заявительницы, девочка гуляла в районе улицы Ветеранов в городе Сертолово, фотографировала виды. К ней обратился мужчина, который загорал около водоема. Незнакомец представился «Анатолием».

Сначала он уговаривал девочку пофотографировать его у воды, а потом фото переслать на его телефон. Затем увязался за ребенком в одних плавках, и на улице Парковый проезд стал распускать руки, трогая девочку за грудь.

По заявлению начата проверка.