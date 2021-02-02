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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти кавказец в течении пяти лет насиловал дочь сожительницы

В Ленобласти кавказец в течении пяти лет насиловал дочь сожительницы

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85
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
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Пять лет сожитель жительница поселка Бугры насиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

Сегодня, 02 февраля ночью к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 34-летняя женщина, которая заявила на 42-летнего жителя Дагестана. По её словам, мужчина несколько лет с ней сожительствовал, но, похоже, не только с ней. Как утверждает заявительница, кавказец на протяжении пяти лет неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери.
Дагестанец скрылся на автомобиле Hyundai Solaris в неизвестном направлении. Полицейским удалось по автоматизированной системе отследить, что иномарки 1 февраля около 23 часов двигалась по Рябовскому шоссе к съезду в деревне Колтуши.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», подозреваемый ранее привлекался за самоуправство и подделку документов.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район насильник
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