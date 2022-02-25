В Петербурге обстреляли троллейбус

Поздним вечером минувшей среды, около 23 часов 40 минут к полицейским от диспетчера «Горэлектротранса» поступило сообщение о том, что на пересечении площади Диктатуры и Лафонской улицы неизвестный стрелял в троллейбус маршрута № 11. Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что выстрелы производились с балкона дома 62 по Суворовскому проспекту.

В первом часу ночи в квартире указанного дома по подозрению был задержан 18-летний Даниил, у которого был изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.