В Пушкине мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим

Вечером минувшего воскресенья, в 21:37 к полицейским пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный с 4-го этажа дома 19/4 по Галицкой улице крикнул ребенку на улице, что выстрелит в него. Прибывшему наряду 36-летняя женщина пояснила, что неизвестный, находясь на балконе 4-го этажа указанного дома, угрожал выстрелить в нее и ее несовершеннолетних детей, после чего заявительница слышала выстрелы.

В квартире указанного дома стражи порядка задержали 32-летнего безработного, у которого изъят предмет, похожий на пневматический пистолет Макарова, один магазин, три газовых баллона, пластиковая банка с 29 шариками и бумажный пакет с шариками.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело, проводится расследование.