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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим

В Пушкине мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим

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Опубликовал: Fedorov
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Хулиган открыл стрельбу по женщине с детьми в Пушкине. Задержан 32-летний безработный, у которого уже были проблемы с законом.

Вечером минувшего воскресенья, в 21:37 к полицейским пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный с 4-го этажа дома 19/4 по Галицкой улице крикнул ребенку на улице, что выстрелит в него. Прибывшему наряду 36-летняя женщина пояснила, что неизвестный, находясь на балконе 4-го этажа указанного дома, угрожал выстрелить в нее и ее несовершеннолетних детей, после чего заявительница слышала выстрелы.
В квартире указанного дома стражи порядка задержали 32-летнего безработного, у которого изъят предмет, похожий на пневматический пистолет Макарова, один магазин, три газовых баллона, пластиковая банка с 29 шариками и бумажный пакет с шариками.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело, проводится расследование. 

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Пушкинский район Пушкин стрельба пневматика хулиганство
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