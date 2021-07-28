В Ленобласти воры обокрали отделения "Почты России"

Вчера днем к полицейским Всвеоложского и Гатчинского района Ленинградской области обратились сотрудники "Почты России", которые сообщили стражам порядка о том, что в почтовых отделениях в деревне Гарболово и поселка Новинка проникли воришки.

Они забрались в помещения путем взлома входных дверей. В Гарболово их добычей стали 289 пачек сигарет на сумму свыше 40 тысяч рублей, а еще более 60 тысяч они забрали из сейфа. Из отделения в Новинке пропали свыше 50 тысяч рублей.

У злоумышленников было трое суток на проникновение в помещения "Почты".

Деревня Гарболово расположена во Всеволожском районе Ленинградской области, а поселок Новинка в Гатчинском. Между ними 160 километров.