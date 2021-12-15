В Петербурге сожгли квартиру бизнесмена

В минувший вторник к полицейским Приморского района Петербурга обратился 28-летний бизнесмен, который заявил на неустановленное лицо совершее поджог принадлежащей заявителю квартиры, расположенной в доме 51/9 по Новой улице. Материальный ущерб составляет 4 700 000 рублей. В результате пожара 2-комнатная квартира выгорела полностью.

Предприниматель рассказал стражам порядка, что около 9 часов утра он уходил из дома и закрыл двери своим ключом. Около 17:00 пришло уведомление о том, что отключено электроснабжение. Около 17:40 его девушка пришла домой и обнаружила, что личинка замка лежит на полу. Сообщила об этом собственнику и обратилась в полицию. Бизнесмен попросил своего друга прибыть в адрес. В 18 часов 50 минут тот был на месте, решил открыть двери, заметил задымление, и вызвал МЧС.

По факту возбуждено уголовное дело статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).