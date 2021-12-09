В Петербурге задержали учителя, развращавшего подростков в школьном кабинете

Вчера сотрудники полиции на проспекте Ветеранов задержали 43-летнего школьного учителя биологии, которого заподозрили в развращении подростков. Следственным комитетом возбуждено в отношении учителя уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следственные действия начались после того, как к полицейским Московского района Петербурга поступили два заявления родителей двух 13-летний учеников школы на Варшавской улице.

Интересен факт, что задержанный педагог ранее судим. В 2008 году суд за аналогичные преступления назначил ему 2 года условно и испытательный срок на 3 года, и освобожден в зале суда.