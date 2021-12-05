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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейскими задержан профессиональный "домушник"

В Петербурге полицейскими задержан профессиональный "домушник"

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Невском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска задержали профессионального "домушника"

В минувший четверг к полицейским с заявлением обратился 39-летний петербуржец, проживающий в доме 4 по улице Шотмана, который сообщил о том, что в этот день, пока он находился на работе, квартиру обокрали. В результате осмотра места происшествия полицейские установили, что "работал" профессиональный квартирный вор. Злоумышленник проник в квартиру, открыв дверной замок с помощью специальной отмычки, и даже не повредил его. По словам хозяина квартиры пропали деньги, около полумиллиона рублей, а также несколько золотых ювелирных украшений общей стоимостью порядка 270 тысяч рублей. Следствием УМВД России по Невскому району было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).
Уже на следующий день оперативники Управления уголовного розыска совместно с полицией Невского района при поддержке Росгвардии задержали злоумышленника. Им оказался 49-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Задержание произошло в момент, когда подозреваемый вышел из своей квартиры на Советском проспекте. В результате обыска полицейские нашли похищенные деньги и драгоценности. Здесь же были обнаружены инструменты злоумышленника: набор отмычек, ключей и специальный станок для изготовления ключей. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает другие факты его противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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