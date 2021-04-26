В Петербурге полицейские задержали злоумышленника, совершившего нападение на ювелирный салон

Утром минувшей пятницы, в 10.25 к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в маске разбил витрины и похитил украшения в ювелирном магазине на Звездной улице, д. 8, а затем скрылся.

Незамедлительно на розыск злоумышленника были ориентированы оперативники «разбойного» отдела уголовного розыска Главка и районного угрозыска.

По горячим следам - спустя полтора часа после нападения, на Московском шоссе, д. 34, во дворах около гаражей полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Мужчина нигде не работает, ранее не судим. По словам задержанного, он набрал кредитов, не рассчитал свои финансовые возможности и решил пойти на преступление ради урегулирования финансовых проблем.

Задержанного доставили в полицию для проведения процессуальных действий, похищенное полностью изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.