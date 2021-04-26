Payeer

ента новостей

19:26
Лучших футболистов Специальной олимпиады наградила «Газпром переработка»
19:24
Железнодорожный состав акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибудет 28 апреля в Санкт-Петербург
19:21
Военные медики ЗВО вакцинировали военнослужащих и гражданский персонал на острове Гогланд в Финском заливе
13:55
В преддверии 9 мая в Санкт-Петербурге пройдет федеральная акция #ПомнимВместе
13:53
Выставка «Адам Мартинакис. Символ бытия»
12:43
В Ленобласти строительство новостроек ограничили высотой в 12 этажей
12:28
В Петербурге полицейские задержали злоумышленника, совершившего нападение на ювелирный салон
12:23
Исторический парк станет центральной площадкой "Диктанта Победы" в Санкт-Петербурге
12:07
В Петербурге общественники передали многодетной семье компьютерную технику
12:01
Россельхознадзор провел в Пулково ветеринарный контроль 300 гусят
11:55
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
11:36
В Купчино молодой парень зарезал бывшего отчима
11:29
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти два миллиона рублей
11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
07:44
Почтят память Чернобыля
06:51
Что дадут дополнительные матчи в Петербурге?
00:39
«Барселона» сумела победить «Зенит» лишь в овертайме, счёт в серии 1–1
20:55
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих ЗВО приняли участие в борьбе за звание «Ударное» подразделение
20:54
В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие создания «трехлинейка» С.И. Мосина
20:52
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
09:55
Майские праздники и третья волна
07:45
Без леса и костров
14:43
В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей
12:45
В Петербурге лжеполицейский выманил у пенсионерки около 300 000 рублей
12:36
В Петербурге расскажут, как не теряться в эмоциональных беседах с близкими людьми
12:34
Живая беседа: в петербургском коворкинге раскроют секреты публичного выступления
12:32
В Ленобласти открывается навигация для маломерных судов
12:28
Жители Ленобласти выйдут на уборку территорий
11:01
Новые выплаты от Путина
10:24
В Ленобласти неизвестный в маске и с ножом изнасиловал несовершеннолетнюю
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали злоумышленника, совершившего нападение на ювелирный салон

В Петербурге полицейские задержали злоумышленника, совершившего нападение на ювелирный салон

0
85
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
Оперативникам потребовалось чуть больше часа, чтобы задержать злоумышленника, напавшего на ювелирный салон

Утром минувшей пятницы, в 10.25 к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в маске разбил витрины и похитил украшения в ювелирном магазине на Звездной улице, д. 8, а затем скрылся.

Незамедлительно на розыск злоумышленника были ориентированы оперативники «разбойного» отдела уголовного розыска Главка и районного угрозыска.

По горячим следам - спустя полтора часа после нападения, на Московском шоссе, д. 34, во дворах около гаражей полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Мужчина нигде не работает, ранее не судим. По словам задержанного, он набрал кредитов, не рассчитал свои финансовые возможности и решил пойти на преступление ради урегулирования финансовых проблем.

Задержанного доставили в полицию для проведения процессуальных действий, похищенное полностью изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район грабеж ювелирный салон
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-09-2020, 11:04
В Петербурге мужчина с ножом ограбил мастерскую одежды
12-11-2020, 14:06
В Петербурге полицейские задержали барсеточника
9-11-2020, 11:49
В Петербурге задержали мужчину ограбившего торговый павильон
2-10-2019, 11:25
В Пушкине задержан мужчина совершивший за одну ночь грабеж и разбой
20-05-2020, 12:56
В Петербурге раскрыто ограбление магазина часов
26-10-2020, 10:51
В Петербурге задержали курьера, ограбившего водителя такси

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
0
177
22-04-2021, 20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
0
265
21-04-2021, 16:13
Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП
0
254
21-04-2021, 11:52
В Петербурге иномарка сбила девочку на переходе
Наверх