В Петербурге задержали лжеполицейского

Накануне ночью около 01:30 к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о краже в ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали 20-летнего жителя Москвы. Неработающий предъявил служебное удостоверение сотрудника МВД на имя лейтенанта полиции Самойлова Степана Васильевича, оперуполномоченного уголовного розыска. Документ вызвал сомнение в подлинности. К слову, факт кражи не подтвержден.

Москвича доставили в отдел полиции и составили протокол. Позже эксперт подтвердил, что «корочки» являются поддельными.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.