В Ленобласти неадекватный мужчина проник на территорию детсада

Сегодня днем, около 14 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о происшествии в частном детском саду "Маленькая страна", расположенном на Европейском проспекте в Кудрово. Первоначально сообщалось, что на территорию учреждения забрался вооружённый холодным оружием мужчина.

Как рассказала 47news заведующая детсада, неизвестный забрался на крышу беседки и скинул оттуда телефон, после чего убежал.

Очевидцы сняли на видео гостя в сером, который прохаживался по крыше одной из беседок.