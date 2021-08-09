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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти неадекватный мужчина проник на территорию детсада

В Ленобласти неадекватный мужчина проник на территорию детсада

0
63
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
В Кудрово неадекватный мужчина забрался на крышу беседки детского сада

Сегодня днем, около 14 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о происшествии в частном детском саду "Маленькая страна", расположенном на Европейском проспекте в Кудрово. Первоначально сообщалось, что на территорию учреждения забрался вооружённый холодным оружием мужчина.

Как рассказала 47news заведующая детсада, неизвестный забрался на крышу беседки и скинул оттуда телефон, после чего убежал.

Очевидцы сняли на видео гостя в сером, который прохаживался по крыше одной из беседок.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кудрово хулиганство видео
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