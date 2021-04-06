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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово на пожаре в квартире пострадали мужчина и женщина

В Кудрово на пожаре в квартире пострадали мужчина и женщина

0
105
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Youtube
Мужчину и женщину увезли из горевшей квартиры во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сегодня рано утром до прибытия пожарных подразделений из студии на на улице Столичной в Кудрово госпитализирован мужчина. Из горевшего помещения спасатели вывели женщину. Их данные уточняются. Начало операции попало на видео очевидцев. В кадр попала девушка, которая сидела на подоконнике и отчаянно звала на помощь.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, огонь занял 10 квадратных метров квартиры-студии. Очевидцы в соцсетях сообщают, что в полыхавшей квартире также оказалась собака, но спасти животное не удалось. В нескольких комментариях говорится, что пожарные машины долго не могли проехать мимо припаркованных автомобилей.

Также соседи погорельцев рассказали 47news, что загорелся, предположительно, электросамокат, который стоял на зарядке.

Напомним, сигнал о возгорании поступил около половины седьмого утра 6 апреля. В результате пожара были временно заблокированы 10 и 11 этажи 12-этажного дома. Во время тушения огня из здания вывели 20 человек.

На месте происшествия работали дежурные смены 96 пожарно-спасательной части, 149 и 150 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар
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