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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка перевела аферусту 102 000 рублей

В Петербурге пенсионерка перевела аферусту 102 000 рублей

0
82
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Петербурге пенсиоенрка поверила аферисту по радио, заложила в ломбард драгоценности и отдала им более 100 000 рублей.

Вчера к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 85-летняя пенсионерка, которая рассказала о том, что в январе 2021 года она по радио услышала информацию о некоем «центре помощи обманутым пенсионерам» от «главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции». Женщина позвонила по указанному в объявлении телефону, после чего ей на мобильный телефон с номера с кодом Москвы перезвонил неизвестный мужчина, представившийся адвокатом Вершининым Дмитрием Олеговичем. Он обрадовал пенсионерку, что она может получить 500 000 рублей, но для это ей необходимо выплатить налог в сумме 65 000 рублей.
Пожилая женщина  в ломбарде заложила свои золотые украшения и перевела деньги на указанный ей счет.

На следующий день ей снова перезвонил тот же мужчина и сообщил,  что она не успела вовремя уплатить налог и надо заплатить еще раз. Пенсионерка отправила на другой счет 37 000 рублей.  

Сумма ущерба составила 102 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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