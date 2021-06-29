В Петербурге пенсионерка перевела аферусту 102 000 рублей

Вчера к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 85-летняя пенсионерка, которая рассказала о том, что в январе 2021 года она по радио услышала информацию о некоем «центре помощи обманутым пенсионерам» от «главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции». Женщина позвонила по указанному в объявлении телефону, после чего ей на мобильный телефон с номера с кодом Москвы перезвонил неизвестный мужчина, представившийся адвокатом Вершининым Дмитрием Олеговичем. Он обрадовал пенсионерку, что она может получить 500 000 рублей, но для это ей необходимо выплатить налог в сумме 65 000 рублей.

Пожилая женщина в ломбарде заложила свои золотые украшения и перевела деньги на указанный ей счет.

На следующий день ей снова перезвонил тот же мужчина и сообщил, что она не успела вовремя уплатить налог и надо заплатить еще раз. Пенсионерка отправила на другой счет 37 000 рублей.

Сумма ущерба составила 102 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.