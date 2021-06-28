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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка при бронировании апартаментов в Сочи лишилась денег

В Петербурге пенсионерка при бронировании апартаментов в Сочи лишилась денег

0
101
Опубликовал: Anton78
0
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Telegram
В Кировском районе Петербурга пенсионерка вместо апартаментов в Сочи получила списание дененг с карты

20 июня пожилая жительница Кировского района Петербурга через сайт «booking.com» забронировала себе апартаменты в Сочи. Позднее на её сотовый телефон, через мессенджер WhatsApp написала неизвестная и, представившись «Татьяной» отправила ссылку на сайт с очень похожим названием (в данный момент недоступен). 83-летней женщине было предложено зарегистрироваться на нем для подтверждения бронирования.
Пройдя по ссылке на фейковый сайт пенсионерка для регистрации указала там данные своей банковской карты. В результате аферисты списали с банковской карты бабушки 16 276  рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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