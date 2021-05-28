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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих подозреваемых в серии угонов иномарок

В Петербурге задержали двоих подозреваемых в серии угонов иномарок

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
Яндекс
В Московском районе Петербурга полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии угонов

Накануне сотрудники полиции, при поддержке бойцов СОБР в Московском районе Петербурга задержали предполагаемых автоугонщиков. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, профессиональные угонщики в возрасте 46 и 50 лет. Один проживает в «хрущевке» на Бухарестской, второй живет в высотном доме на Брюсовской улице и в прошлом пару раз уже привлекался за кражы.

На просьбы открыть двери, реакции не последовало, тогда сотрудники СОБР воспользовались кувалдой и ломом.

Из квартир фигурантов изъяли скрутки для взлома замков дверей и замков зажигания, программатор электронных ключей, документы, шильду с номерами агрегатов автомобиля, регистрационные знаки, рации и телефоны.

По версии следователей, двое жителей Петербурга являются членами группировки, которая специализируется на угоне автомобилей корейского производства. Предполагается, что они причастны к пропажам трёх «Хёндэ» и «Киа». Автомобили исчезали с Бассейной, Типанова, Космонавтов и Новоизмайловского проспекта с ноября прошлого года по март.

По всем фактам возбуждены дела о кражах.

Источник: Фонтанка
Все по теме: Московский район угон кража автомобиль
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