В Петербурге задержали двоих подозреваемых в серии угонов иномарок

Накануне сотрудники полиции, при поддержке бойцов СОБР в Московском районе Петербурга задержали предполагаемых автоугонщиков. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, профессиональные угонщики в возрасте 46 и 50 лет. Один проживает в «хрущевке» на Бухарестской, второй живет в высотном доме на Брюсовской улице и в прошлом пару раз уже привлекался за кражы.

На просьбы открыть двери, реакции не последовало, тогда сотрудники СОБР воспользовались кувалдой и ломом.

Из квартир фигурантов изъяли скрутки для взлома замков дверей и замков зажигания, программатор электронных ключей, документы, шильду с номерами агрегатов автомобиля, регистрационные знаки, рации и телефоны.

По версии следователей, двое жителей Петербурга являются членами группировки, которая специализируется на угоне автомобилей корейского производства. Предполагается, что они причастны к пропажам трёх «Хёндэ» и «Киа». Автомобили исчезали с Бассейной, Типанова, Космонавтов и Новоизмайловского проспекта с ноября прошлого года по март.

По всем фактам возбуждены дела о кражах.