В Петербурге мужчина сломал руку ребенку на детской площадке

В минувшую субботу к полицейским Калининского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что в одну из больниц с переломом руки был доставлен 11-летний мальчик. Как удалось установить, травмы ребенок получил на детской площадке на проспекте Просвещения, где у него произошел конфликт с четырехклассником, отец которого вмешался и применил по отношении к нему физическую силу.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 36-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Отделом дознания УМВД России по Калининскому району Петербурга в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.