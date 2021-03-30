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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге студентке сняли порчу за 41 тысячу рублей

В Петербурге студентке сняли порчу за 41 тысячу рублей

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Полицейскими задержана представительница кочевого народа, которая за 41 тысячу рублей «помогла» студентке избавиться от магического воздействия

Накануне на пересечении улицы Народного Ополчения и проспекта Маршала Жукова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга задержана 45-летняя представительница кочевого народа, приехавшая в Петербург из Карелии. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за ряд имущественных преступлений.

По версии оперативников, злоумышленница в начале марта, имитируя свою беременность, вошла в доверие к 19-летней студентке одного из ВУЗов города. Убедив девушку в том, что на нее наложена порча, она предложила свои «магические» услуги. В качестве оплаты за проведенный обряд она получила ювелирные украшения и денежные средства на сумму 41 900 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело  по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

У оперативников есть все основания полагать, что это далеко не единственное преступление на счету задержанной. Вполне возможно, что подобным образом приезжая зарабатывала себе на жизнь.

Уважаемые граждане, если Вы или Ваши близкие пострадали от действий указанной гражданки, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.

Источник: ГУ МВД
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