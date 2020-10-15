В Петербурге задержали серийных автоворов

Сотрудники уголовного розыска Невского района Петербурга в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали участников организованной группы по подозрению в серии хищений автомобилей. Часть злоумышленников была задержана в поселке Металлострой с поличным при подготовке к перегону похищенного автомобиля. Задержанными оказались четверо неработающих мужчин в возрасте от 31 до 38 лет, двое из них - бомжи.

Злоумышленники «высматривали» интересующий автомобиль, выбрав момент, с помощью специального оборудования вскрывали и угоняли его. После временного отстоя в гараже в поселке Металлострой похищенную «Газель» готовили к реализации. По оперативным данным, автомобили «уходили» на продажу в соседнюю Беларусь.

По данным полиции, злоумышленники причастны к хищению как минимум трех автомобилей «Газель Некст» с августа по настоящее время. Все кражи были совершены в Невском районе Петербурга. Две машины принадлежали петербуржцам, которые зарабатывали на жизнь грузоперевозками. Третий автомобиль был похищен у лизинговой компании. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 100 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате обысков по местам проживания и в гараже-отстойнике полицейские обнаружили средства оперативной радиосвязи, специальное оборудование для взлома и несанкционированного запуска автомобиля, а также государственный регистрационный знак с одной из похищенных «Газелей».

Два угнанных автомобиля уже обнаружены в Петербурге. Третья «Газель», по оперативной информации, покинула территорию России. Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли преступный транспорт злоумышленников - автомобили «Мерседес МЛ» и «Субару Импреза».

В настоящее время все участники группы заключены под стражу. Полиция устанавливает все эпизоды противоправной деятельности задержанных.