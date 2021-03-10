В Ленобласти полицейские обнаружили отстойник краденных машин

В минувший вторник сотрудники полиции поситили частный дом расположенный в коттеджном посёлке "ЛОСТ" недалеко от деревни Нижние Осельки, а также ангар в деревне Агалатово Всеволожского района. Там были обнаружены "КИА Соренто" и "Мицубиши Аутлендер". Машины угнаны несколько дней назад в Приморском районе Санкт-Петербурга. Там же хранились устройства подавления сигналов навигации, рации, россыпи ключей от автомобилей и регистрационных знаков, а также различная документация на транспортные средства.

Параллельно, в Сестрорецке были задержаны 37-летний гражданин республики Казахстан, а также 35-летний и 30-летний петербуржцы. По версии следствия похищенные на территории Ленобласти и Петербурга машины они перегоняли в Казахстан. Меру пресечения подозреваемым изберут в течение двух суток.

Как сообщили в полиции на угонщиков удалось выйти, расследуя кражу в конце января в Сестрорецке нового "Мицубиси Аутлендер". При этом поиски этой иномарки продолжаются.