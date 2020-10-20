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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти нашли угнанные в Москве и Московской области автомобили

В Ленобласти нашли угнанные в Москве и Московской области автомобили

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Цезарь Сателлит
Специалисты «Цезарь Сателлит» совместно с сотрудниками ГУ МВД обнаружили в Ломоносовском районе Ленобласти отстойник угнанных автомобилей.

Специалисты «Цезарь Сателлит» совместно с сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области отстойник угнанных автомобилей. В гаражах находились два кроссовера – Hyundai Tucson и KIA Sportage, угнанные на прошлой неделе в Москве и Московской области.

На гаражный комплекс удалось выйти в ходе операции по поиску похищенного Hyundai Tucson. Машину угнали в северо-западном районе Москвы. В «Цезарь Сателлит» предполагают, что для экономии времени в Петербург ее перегоняли по платной трассе М-11.

Кроссовер спрятали в гараже на территории деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти. В момент обнаружения на нем были поддельные государственные номера. Рядом с ним находился еще один автомобиль – KIA Sportage, который, как стало известно, был похищен в подмосковной Балашихе. По факту обнаружения сотрудниками ГУ МВД проводится проверка.

- Мы считаем, что эта петербургская банда угонщиков специализировалась на автомобилях корейских брендов, - считает руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. – Скорее всего, машины были угнаны с целью дальнейшей перепродажи в одном из регионов России. Hyundai Tucson и KIA Sportage мало популярны у угонщиков Москвы и Московской области. Заметно более они востребованы у автомобильных преступников в Санкт-Петербурге – в городе на эти модели приходится более четверти от всего количества угонов машин Hyundai и KIA.

Источник: Цезарь Сателлит
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район угон
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