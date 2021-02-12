В Петербурге пенсионерка выбросила из окна 60 000 рублей

Накануне днем на стационарный телефон 68-летней петербурженки, расположенный в её квартире на улице Добровольцев позвонил неизвестный мужчина. Незнакомец наговорил женщине много неприятного из жизни ее сына и предложил для решения возникших сложностей заплатить, но необычным способом.

Повинуясь указаниям афериста, пожилая женщина выкинула из окна своей квартиры черный пакет с 60 000 рублями. Деньги подобрал неустановленный мужчина. Он вынул купюры, бросил пакет и скрылся.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.