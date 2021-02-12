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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка выбросила из окна 60 000 рублей

В Петербурге пенсионерка выбросила из окна 60 000 рублей

0
42
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Пенсионерка выбросила из окна 60 000 рублей. Петербурженке позвонили и сказали, что у ее сына большие проблемы.

Накануне днем на стационарный телефон 68-летней петербурженки, расположенный в её квартире на улице Добровольцев позвонил неизвестный мужчина. Незнакомец наговорил женщине много неприятного из жизни ее сына и предложил для решения возникших сложностей заплатить, но необычным способом.
Повинуясь указаниям афериста, пожилая женщина выкинула из окна своей квартиры черный пакет с 60 000 рублями. Деньги подобрал неустановленный мужчина. Он вынул купюры, бросил пакет и скрылся.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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