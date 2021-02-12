Накануне днем на стационарный телефон 68-летней петербурженки, расположенный в её квартире на улице Добровольцев позвонил неизвестный мужчина. Незнакомец наговорил женщине много неприятного из жизни ее сына и предложил для решения возникших сложностей заплатить, но необычным способом.
Повинуясь указаниям афериста, пожилая женщина выкинула из окна своей квартиры черный пакет с 60 000 рублями. Деньги подобрал неустановленный мужчина. Он вынул купюры, бросил пакет и скрылся.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
В Петербурге пенсионерка выбросила из окна 60 000 рублей
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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Пенсионерка выбросила из окна 60 000 рублей. Петербурженке позвонили и сказали, что у ее сына большие проблемы.
Накануне днем на стационарный телефон 68-летней петербурженки, расположенный в её квартире на улице Добровольцев позвонил неизвестный мужчина. Незнакомец наговорил женщине много неприятного из жизни ее сына и предложил для решения возникших сложностей заплатить, но необычным способом.
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