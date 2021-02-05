В Петербурге аферисты заставили пенсионерку отдать крупную сумму

Накануне днем около 16:30 на сотовый телефон 82-летней женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции. Лжеполицейские сообщили, что для решения проблем по ДТП, совершенном ее внуком, необходимо 130 000 рублей.
Пенсионерка отправилась к дому 27 по улице Савушкина и положила в кусты 130 000 рублей, завернутые в пакет. После этого она вернулась домой, позвонила внуку и
поняла, что ее обманули.
Настоящие полицейские нашли в кустах лишь пустой пакет. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
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Пенсионерка из Приморского района спрятала в кустах 130 000 рублей
Накануне днем около 16:30 на сотовый телефон 82-летней женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции. Лжеполицейские сообщили, что для решения проблем по ДТП, совершенном ее внуком, необходимо 130 000 рублей.
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