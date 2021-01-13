В Петербурге полицейские раскрыли уличный разбой на повара ресторана

Накануне утром к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратилась 32-летняя местная жительница, которая заявила о том, что накануне вечером у дома 2 по улице Перевозной около 22.50 неизвестный злоумышленник напал на ее 36-летнего супруга, работающего поваром в сети ресторанов и возвращавшегося в тот момент с работы домой. При этом злоумышленник совершил хищение 40 тысяч рублей, мобильного телефона и обручального кольца. Избитого мужчину обнаружил прохожий, который сопроводил потерпевшего домой к жене. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь: в больнице у него диагностировали множественные травмы головы и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Работая по горячим следам, в тот же день в 17.30 в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районного уголовного розыска на улице Декабристов по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний гражданин одной из среднеазиатских стран, находящийся в России нелегально – без регистрации. Мужчина ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Похищенное у него полностью изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. У полиции есть основания полагать, что злоумышленник может быть причастен к другим аналогичным преступлениям в Санкт-Петербурге, полиция проводит работу по установлению всех его противоправных эпизодов.