Злоумышленника убившего пенсионерку в парке Александрин, изобличили еще в двух аналогичных преступлениях

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Калининского района Санкт-Петербурга установили причастность 44-летнего гражданина, задержанного накануне после грабежа в отношении женщины на улице Карпинского, еще к двум аналогичным преступлениям. Как выяснилось, нападения были совершены 30 июня на севере Петербурга – накануне дня задержания. Так, злоумышленник ограбил 85-летнюю пенсионерку на Суздальском проспекте, а вскоре отобрал имущество у 71-летней женщины на улице Ушинского. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Злоумышленник был задержан около 8 часов утра 1 июля сотрудниками патрульно-постовой службы полиции неподалеку от пересечения улиц Верности и Карпинского. Нападавшего удалось задержать с поличным по приметам по сообщению потерпевшей: мужчина прятался в кустах и осматривал содержимое похищенной сумки. По данному факту возбудили уголовное дело о грабеже.

Полицейские сразу же узнали в нем подозреваемого, разыскиваемого по ориентировке за жестокое нападение на пожилую женщину в парке на юго-западе Петербурга.

Напомним, 23 июня 2020 года в парке «Александрино» на улице Народного Ополчения злоумышленник с целью хищения имущества нанес удары ножом в область живота 75-летней женщине. Пострадавшая с множественными колото - резаными ранениями была госпитализирована в больницу в крайне тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанного продолжается.