ента новостей

19:45
Киностудия «Ленфильм» вносит свой вклад в защиту окружающей среды
13:38
Злоумышленника убившего пенсионерку в парке Александрин, изобличили еще в двух аналогичных преступлениях
13:33
На станции метро «Кировский завод» отремонтируют колонны
13:29
Противопожарный инструктаж для пожилых людей
10:50
В Кировском районе Петербурга задержан автоугонщик
09:29
Летние лагеря открываются
08:39
Поезд на курорт Крыма
00:40
Победа над «Тамобовом» в Нижнем Новгороде вплотную приблизила «Зенит» к чемпионству
15:48
Дубль Влашича помог ЦСКА победить «Спартак»
09:39
Депутат лишился мандата
09:18
Два заведения оштрафованы
17:50
Памфилова – против провокаций на голосовании в Санк-Петербурге
12:11
В Ленобласти загорелся туристический автобус
11:00
Это должен знать каждый!
10:31
На севере Петербурга дети подожгли три иномарки
10:15
Вишневский не верит
09:50
Поправкам быть
16:45
Виртуальная выставка «Промышленность Ленинграда: работа в блокированном городе и эвакуация»
16:41
Киностудия «Ленфильм» объявляет о конкурсе сценариев веб-сериалов
12:17
Открытие фонтана «Слава»
12:04
Петербургский производитель косметики из российской чаги заключил контракт на поставку в Южную Корею
12:03
Компании-экспортеры Петербурга массово выходят на торговые онлайн-площадки
12:00
Подростки из Петербурга написали книгу о своей школьной жизни
11:50
В Петербурге ветеранам войны вручают телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью
11:29
В Купчино задержан наркоторговец
11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
11:21
В Петербурге лже-электрики обокрали пенсионерку
10:47
Пострадали ж/д и водные перевозки
09:38
Почему не открывают ТЦ «Мега»?
23:19
Бикфалви стал центральной фигурой матча «Урала» и «Тамбова»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » Злоумышленника убившего пенсионерку в парке Александрин, изобличили еще в двух аналогичных преступлениях

Злоумышленника убившего пенсионерку в парке Александрин, изобличили еще в двух аналогичных преступлениях

0
134
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
На счету подозреваемого, нанесшего смертельное ранение пенсионерке в парке Александрино, ряд преступлений

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Калининского района Санкт-Петербурга установили причастность 44-летнего гражданина, задержанного накануне после грабежа в отношении женщины на улице Карпинского, еще к двум аналогичным преступлениям. Как выяснилось, нападения были совершены 30 июня на севере Петербурга – накануне дня задержания. Так, злоумышленник ограбил 85-летнюю пенсионерку на Суздальском проспекте, а вскоре отобрал имущество у 71-летней женщины на улице Ушинского. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Злоумышленник был задержан около 8 часов утра 1 июля сотрудниками патрульно-постовой службы полиции неподалеку от пересечения улиц Верности и Карпинского. Нападавшего удалось задержать с поличным по приметам по сообщению потерпевшей: мужчина прятался в кустах и осматривал содержимое похищенной сумки. По данному факту возбудили уголовное дело о грабеже. 

Полицейские сразу же узнали в нем подозреваемого, разыскиваемого по ориентировке за жестокое нападение на пожилую женщину в парке на юго-западе Петербурга. 

Напомним, 23 июня 2020 года в парке «Александрино» на улице Народного Ополчения злоумышленник с целью хищения имущества нанес удары ножом в область живота 75-летней женщине. Пострадавшая с множественными колото - резаными ранениями была госпитализирована в больницу в крайне тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанного продолжается.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район убийство разбойное нападение пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-01-2020, 11:19
В Петербурге сварщик ограбил пенсионерку
31-07-2019, 13:05
В Петербурге таксист ограбил пассажира
27-04-2020, 13:35
В Петербурге задержали барсеточников
9-04-2020, 15:01
В Петербурге лжесантехник ограбил пенсионерку
11-10-2019, 10:50
В Петербурге таксист ограбил пассажира
25-06-2020, 14:05
На севере Петербурга задержан подозреваемый в ограблении женщины

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
257
29-06-2020, 11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
0
359
26-06-2020, 13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
0
678
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
0
751
16-06-2020, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
Наверх