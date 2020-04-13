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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали автоугонщиков, занимавшихся криминальным возвратом автомобилей

В Петербурге задержали автоугонщиков, занимавшихся криминальным возвратом автомобилей

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Двое мужчин и женщина подозреваются как минимум в одной автомобильной краже. Похищенный фургон, за возврат которого злоумышленники требовали выкуп, возвращен

К полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что вечером 6 апреля 2020 года от дома 9 по улице Дыбенко был похищен автомобиль «Газель Некст» белого цвета 2017 года выпуска. Сумма ущерба для 37-летнего владельца, работающего водителем, составила 600 тысяч рублей. При этом автовладелец пояснил, что некие люди с ним связались и требовали за возврат фургона 150 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).  

В результате оперативно-розыскных мероприятий 8 апреля сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенный фургон на Дачном проспекте и устроили по указанному адресу засаду.

В итоге задержаны трое граждан, подозреваемых в данном преступлении.

Среди задержанных – двое мужчин, 27 и 40 лет, оба граждане одного из закавказских государств, находящиеся без регистрации в России, ранее судимые за кражи и угоны, а также 30-летняя женщина, жительница Ленобласти.

Установлена схема совершения преступления. Один из злоумышленников заводил автомобиль, сажал за руль женщину, которая должна была отогнать машину в место отстоя для последующей передачи владельцу за деньги, а третий в это время находился в машине сопровождения.

Все подозреваемые заключены под стражу.

Автомобиль возвращён владельцу под сохранную расписку. У полиции есть основания полагать, что данные граждане могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям в Санкт-Петербурге. Устанавливаются все эпизоды их противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район угон автомобиль
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