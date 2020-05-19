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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчин совершивших нападение на банк

В Петербурге задержали мужчин совершивших нападение на банк

0
114
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Санкт-Петербурге полиция раскрыла разбойное нападение на банк. В соучастники подозреваемый взял своего знакомого, которому давал уроки фитнеса.

В минувшую среду к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от работника службы безопасности банка о том, что в помещение отделения на проспекте Большевиков в 15:15 вошел неизвестный мужчина в медицинской маске и предал записку кассиру. В записке было указано, что якобы у посетителя при себе взрывное устройство и если ему не передадут денежные средства, он приведет устройство в действие. После того как кассир нажала тревожную кнопку, злоумышленник с места происшествия скрылся. Прибывшие полицейские осмотрели помещения банка и никаких опасных устройств не обнаружили.

Следователи УМВД России по Невскому району по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главка и 70 отдела полиции Невского района по местам проживания задержали двух граждан, причастных к данному преступлению. Задержанными оказались жители Невского района, обоим 25 лет, официально нигде не работают. Установлено, что один из них подрабатывает фитнес-инструктором и проводит частные тренировки - именно он в тот день вошел в помещение банка и передал записку с угрозами. Также выяснилось, что его соучастник - клиент фитнес-тренировок. Он выполнил роль водителя, доставив подельника на своем автомобиле к месту преступления, при этом предварительно для конспирации снял номерные знаки.

Нападавший задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Его сообщнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие продолжается.

Источник: ГУ МВД
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