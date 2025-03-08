Украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области произошла попытка атаки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) с использованием украинских беспилотных летательных аппаратов. Инцидент был зафиксирован в ночь на 8 марта, когда несколько дроны попытались проникнуть в воздушное пространство, охватывающее стратегически важный объект.

По предварительным данным, системы противовоздушной обороны успешно перехватили беспилотники до того, как они смогли нанести ущерб заводу. В результате инцидента никто не пострадал, но обломок БПЛА подредил один из резервуаров.

Всего же этой ночью в России был сбит 31 украинский беспилотник. БПЛА пытались атаковать 4 региона РФ.

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Киев, чтобы украинская сторона начала мирные переговоры. Однако пока это давление не увенчалось успехом.



