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Питерец.ру » Политика » Запрет на беспилотники продлили

Запрет на беспилотники продлили

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Власти СПб продлили запрет на использование беспилотников

«Питерец.ру» сообщает, что власти СПб продлили запрет на использование беспилотных воздушных судов. Срок действия этого ограничения увеличен еще на 1 год. Соответствующая информация размещена на сайте городского правительства.

Однако данный запрет не касается беспилотников, которые используют федеральные и городские власти, СМИ или представители киноиндустрии. Причем в некоторых случаях потребуется соответствующее разрешение.

Эти меры обусловлены необходимостью. Наша страна продолжает участвовать в СВО, а территория некоторых регионов РФ подвергается атаке БПЛА. В такой ситуации важно определять вражеские беспилотники и своевременно их сбивать. Поэтому аппараты обычных граждан не должны мешать.     

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