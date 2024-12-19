Запрет на беспилотники продлили

«Питерец.ру» сообщает, что власти СПб продлили запрет на использование беспилотных воздушных судов. Срок действия этого ограничения увеличен еще на 1 год. Соответствующая информация размещена на сайте городского правительства.

Однако данный запрет не касается беспилотников, которые используют федеральные и городские власти, СМИ или представители киноиндустрии. Причем в некоторых случаях потребуется соответствующее разрешение.

Эти меры обусловлены необходимостью. Наша страна продолжает участвовать в СВО, а территория некоторых регионов РФ подвергается атаке БПЛА. В такой ситуации важно определять вражеские беспилотники и своевременно их сбивать. Поэтому аппараты обычных граждан не должны мешать.