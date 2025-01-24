В Ленобласти снова перехватили дроны

Аналитики гадают, когда завершится СВО. Одни верят в скорое окончание конфликта в 2025 году, другие не настроены столь оптимистично. Много будет зависит и от действий Трампа. Ну а пока продолжаются военные действия, в том числе с использованием БПЛА.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня ночью в 13 регионах РФ была отражена массированная атака украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили 121 летательный аппарат, причем 2 из них в Ленобласти.

По словам губернатора Александра Дрозденко, средства противовоздушной обороны сбили беспилотников в районе пос. Оредеж, который находится у границы с Новгородской обл. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не было.

Остается некоторая надежда на мирные переговоры после вступления в должность Дональда Трампа. Новый президент США может приложить усилия для окончания конфликта. Но для этого главе Белого Дома придется услышать российскую сторону, а не гнуть свою линию.