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Питерец.ру » Политика » В Ленобласти снова перехватили дроны

В Ленобласти снова перехватили дроны

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Ленобласть подверглась атаке украинских БПЛА: было перехвачено 2 дрона

Аналитики гадают, когда завершится СВО. Одни верят в скорое окончание конфликта в 2025 году, другие не настроены столь оптимистично. Много будет зависит и от действий Трампа. Ну а пока продолжаются военные действия, в том числе с использованием БПЛА.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня ночью в 13 регионах РФ была отражена массированная атака украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили 121 летательный аппарат, причем 2 из них в Ленобласти.

По словам губернатора Александра Дрозденко, средства противовоздушной обороны сбили беспилотников в районе пос. Оредеж, который находится у границы с Новгородской обл. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не было.

Остается некоторая надежда на мирные переговоры после вступления в должность Дональда Трампа. Новый президент США может приложить усилия для окончания конфликта. Но для этого главе Белого Дома придется услышать российскую сторону, а не гнуть свою линию.

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