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Питерец.ру » Политика » Китай вводит санкции против США и ЕС

Китай вводит санкции против США и ЕС

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Китай ограничивает поставки компонентов для БПЛА, которые используют США и ЕС

«Питерец.ру» сообщает, что Китай принял решение, которое может повлиять на конфликт между РФ и Украиной. В КНР стали вводить ограничения на поставку важных компонентов, используемых в производстве БПЛА.

Решение о подобном ограничении было принято сразу же после заявления Трампа о введении 10% пошлин на импорт всех товаров из Китая. Под китайские санкции попали компании, получающие от КНР аккумуляторы, двигатели, полетные контроллеры и другие элементы для создания беспилотников.

В США и ЕС уверены, что самые серьезные санкции ожидаются впереди. В 2025 году, по мнению ряда аналитиков, между Соединенными Штатами и Китаем может начаться масштабная торговая война.

Ну а ситуация с ограничением на экспорт компонентов для БПЛА на руку России. Напоминаем, что территория нашей страны подвергается атакам вражеских дронов. Случаи, когда ПВО сбивали такой беспилотник, были и в Ленобласти. 

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