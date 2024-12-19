Завершилась прямая линия с Путиным

«Питерец.ру» сообщает, что недавно закончилась прямая линия с Владимиром Путиным. Глава государства отвечал на вопросы граждан – общение проходило в гибридном формате: вживую и онлайн.

В основном россиян интересовали вопросы, связанные с СВО и здравоохранением. Также были затронуты проблемы экономики и транспорта, но они волновали чуть меньше. Активное участие в этом мероприятии приняли и жители Северной столицы. Петербуржцев интересовали темы жилья, внутренней и внешней политики, ЖКХ, пенсий и медицины.

Президент коснулся и возможных переговоров с Украиной. По словам Владимира Владимировича, наша Россия готова к такому шагу, если нам не будут ставиться предварительные условия. Также этот диалог возможен только с учетом нынешних реалий.